Василий Швец выдвинул свою кандидатуру на пост главы Анапы

Фото мэрии Анапы

4 сентября исполняющий обязанности мэра Анапы Василий Швец подал документы в муниципальную конкурсную комиссию, которая отберет кандидатов на пост главы города.

На 28 сентября намечено заседание комиссии, в ходе которого пройдет собеседование с кандидатами.

Исполняющего обязанности мэра города-курорта в его намерении уже поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который направил письмо об этом в конкурсную комиссию.

- По итогам проведенной работы комиссия представит кандидатов Совету города-курорта. На заседании депутаты Анапы путем голосования выберут нового главу муниципального образования,- говорится в сообщении пресс-службы мэрии Анапы.

Ранее, с 2017 года Василий Швец был вице-губернатором Краснодарского края.

7 августа Вениамин Кондратьев предложил ему возглавить Анапу. Это произошло после визита губернатора на курорт, где он подверг резкой критике градостроительную политику прежнего руководства городом.

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