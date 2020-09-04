Полиция назвала предполагаемого виновника смертельного ДТП под Анапой

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По факту смертельного ДТП в районе поселка Витязево рядом с Анапой возбуждено уголовное дело.

Полиция назвала предполагаемого виновника происшествия.

Напомним, ранним утром 4 сентября на дороге столкнулись два автобуса: один приписан к местному санаторию "Эллада", второй осуществлял частные перевозки.

В результате столкновения пострадало 8 человек, одна пассажирка чуть позже скончалась.

- По уточненным данным предполагаемым виновником ДТП произошедшего утром 04.09.2020 года на объездной села Витязево с одним погибшим и восемью пострадавшими является водитель микро-автобуса IVECO, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ. «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщает ГУ МВД по краю.