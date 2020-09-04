Вениамин Кондратьев посетил краснодарский завод «Сатурн»

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На краснодарском заводе «Сатурн» освоен выпуск аккумуляторных батарей для авиадвигателей. Это направление развивается при содействии регионального и федерального фондов развития промышленности.

Инвестиции в проект составили около 100 миллионов рублей.

При этом краснодарские батареи имеют важное конкурентное преимущество. Срок их службы превышает пять лет, что позволяет снижать издержки авиапредприятий.

Вениамин Кондратьев отметил, что власть поможет реализовать производственные проекты.

– Как показало время, действенным и эффективным оказался краевой фонд развития промышленности. Видя востребованность и эффективность фонда, мы приняли решение докапитализировать его на 500 млн рублей – до 2 млрд рублей, а в 2022 году доведем его до 5 млрд рублей. Это серьезные вложения, но и результаты значительные. Кубанские предприятия могут с помощью фонда перевооружиться, расширить виды продукции и рынки сбыта, – подчеркнул Вениамин Кондратьев в ходе посещения завода.