В Сочи на границе с Абхазией задержан кабриолет с контрабандой

Фото Сочинской таможни

Сочинской таможней совместно с сотрудниками ФСБ России на российско-абхазской границе остановлен автомобиль BMW-3301, ехавший из соседней республики в Россию.

Декларацию на товары водитель не подавал.

Машину направили на таможенный осмотр с применением специального технического комплекса. Это тут же дало свои результаты.

- В ходе таможенного досмотра в полости автомобиля, предназначенной для складывающейся крыши, таможенники обнаружили 110 блоков сигарет (1100 пачек, 22000 штук). Согласно пояснению водителя, 33-летнего жителя Абхазии сигареты он приобрел для личного использования, и спрятал в нише, так как знал об ограничениях на ввоз сигарет в Россию,- сообщает Сочинская таможня.

Сигареты ихъяты и отправлены на экспертизу. Таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России и по ст. 16.3 КоАП России.

Контрабанда сигарет из Абхазии в Сочи приобретает все более массовый характер. С начала 2020 г. таможней выявлено уже 190 таких попыток. При этом изъято около полумиллиона сигарет.