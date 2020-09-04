Вениамин Кондратьев вошел в Топ-10 медиарейтинга руководителей регионов России

Фото администрации КК

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев за последний месяц поднялся на 6 позиций в медиарейтинге наиболее упоминаемых в СМИ руководителей регионов России, составленном компанией «Медиалогия».

Как следует из сообщения ресурса, Кондратьев поднялся на восьмое место против 14-го месяцем ранее.

Рейтинги руководителей регионов. ежемесячно выстраиваются на основе базы СМИ , которая включает сейчас более 58 тысяч источников:

Возглавил медиарейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Сразу вслед за Вениамином Кондратьевым, на 9 месте идет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.