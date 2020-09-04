Вениамин Кондратьев вошел в Топ-10 медиарейтинга руководителей регионов России

Фото администрации КК
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев за последний месяц поднялся на 6 позиций в медиарейтинге наиболее упоминаемых в СМИ руководителей регионов России, составленном компанией «Медиалогия».
Как следует из сообщения ресурса, Кондратьев поднялся на восьмое место против 14-го месяцем ранее.
Рейтинги руководителей регионов. ежемесячно выстраиваются на основе базы СМИ , которая включает сейчас более 58 тысяч источников:
Возглавил медиарейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Сразу вслед за Вениамином Кондратьевым, на 9 месте идет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.