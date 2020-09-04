Сбербанк: оформить бизнес можно быстро, бесплатно и за один визит

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Эксперты Юго-Западного банка Сбербанка в партнёрстве с платформой для предпринимателей «Деловая среда» рассказали о новых возможностях сервиса «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» предпринимателям, партнёрам и желающим узнать подробнее о новых возможностях бизнеса клиентам. Сбербанк в мае 2020 года начал серию вебинаров на тему поддержки малого бизнеса в регионах.

Южные регионы традиционно отличаются высокой деловой активностью и большим числом малых предприятий, и об открытии собственного бизнеса в новых экономических реалиях всё чаще задумываются жители Юга России и Северного Кавказа. Некоторых из них от решающего шага останавливают страхи перед возможными сложностями и расходами, связанными с оформлением ИП или ООО. В рамках реализации госпрограммы поддержки предпринимательства Сбербанк максимально упростил регистрацию бизнеса и дистанционное открытие счета для субъектов МСП без комиссий и госпошлин. Зарегистрировать ИП или ООО с единственным учредителем теперь можно в 92 отделениях Сбербанка, а также у более чем 300 партнеров, представленных 400 офисами в 11 регионах обслуживания Юго-Западного Сбербанка.

При регистрации бизнеса клиенту потребуются: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетная запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудник банка или компании-партнера поможет оформить и отправить документы в налоговую службу. Открытие счета в банке при этом осуществляется дистанционно и без повторного визита в банк. Государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счета не взимаются.

Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка:Светлана Гладкина, директор управления продаж малому бизнесу Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбербанк как системообразующий банк страны значительное внимание уделяет поддержке малого бизнеса в условиях сложного для экономики России периода борьбы с пандемией. Сегодня мы в партнёрстве с Бизнес-навигатором МСП помогаем предпринимателям открыть своё дело, со временем масштабировать бизнес, работать честно и легально, а также вовремя и правильно проводить все налоговые отчисления. Услугой «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» активно пользуются в южных регионах фитнес-центры и частнопрактикующие тренеры, риелторы и агентства недвижимости, сектор такси и грузоперевозок, индустрия красоты, малые IT- и инновационные высокотехнологичные компании, а также небольшие фермерские хозяйства».

Уже воспользовавшиеся услугой «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» клиенты Сбербанка, отмечают, что также бесплатно получили 3 дополнительных инструмента. На старте бизнеса очень помогает оценка рыночной ниши, геомаркетинг, онлайн-расчёт бизнес-плана, и другие полезные сервисы. Развитию малых компаний помогают проверка контрагентов по данным ФНС, доступ к актуальной правовой базе и шаблонам основных документов, пошаговые инструкции от юристов и бухгалтеров. Помогать поддерживать бизнес на всех этапах работы также помогают онлайн-справки по льготным условиям кредитования, налогам, аренде помещений и лизингу, а также обучающие семинары по бизнес-темам.

Услуга «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» запущена Сбербанком и его дочерней компанией «Деловая среда» в мае 2018 года. За это время сервисом воспользовались более 93 тысяч человек, из них 6 тысяч клиентов оформили свой бизнес на Юге России и на Северном Кавказе.