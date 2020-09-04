Уголовное дело о халатности возбудили на Кубани против судебного пристава

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Прокуратура Брюховецкого района в ходе проверки соблюдения закона об исполнительном производстве в отделении судебных приставов по Тимашевску и Брюховецкому району выявила серьезные нарушения со стороны должностного лица.

Замначальника отделения судебных приставов, у которого находились исполнительные производства о взыскании штрафов на общую сумму 33 тысячи рублей, не торопился их взимать с осужденных.

Из-за этого срок исполнения наказания, назначенного судом, истек, а виновные лица при этом так и не понесли наказания.

- По данному факту по инициативе прокуратуры Брюховецкого района территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность),-сообщает прокуратура края.