Более 5 тысяч предпринимателей открыли в РНКБ счета на льготных условиях

Более 5 тысяч юридических лиц – предпринимателей и организаций воспользовались акционным предложением РНКБ Банка (ПАО) и открыли счета на льготных условиях по тарифным планам «Комфортный» и «Безналичный».

Напомним, что в мае текущего года РНКБ Банк предложил новым клиентам – представителям бизнеса оформить данные банковские продукты с экономией на три месяца, получив при этом ряд дополнительных привилегий.

Так, согласно условиям акции, обслуживание счетов тарифных планов: «Комфортный» и «Безналичный» в каникулярный период позволит сберечь представителям бизнеса 2097 рублей и 4500 рублей соответственно. Кроме того, клиентам предоставляются льготы по операциям снятия и внесения наличных на свой расчетный счет, в подарок также - корпоративная карта и бесплатные смс-сервисы.

Оформить заявку на открытие счета можно дистанционно в личном кабинете юридического лица на официальном сайте банка. Этой возможностью уже воспользовались более 65% клиентов.

- В РНКБ Банке на обслуживании находится 70 тысяч расчетных счетов представителей бизнеса. Учитывая повышенный спрос к этому акционному предложению, его сроки продлены до 31 января 2021 года, - отмечает директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий.

С информацией по правилам и срокам проведения акции можно ознакомиться на сайте банка.