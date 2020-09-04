В Сочи башню на горе Ахун обследовали ультразвуком

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В Сочи видовая башня на горе Ахун начала прием туристов в июне. Главная достопримечательность курорта была закрыта целый год, после того, как в нее ударила молния. Объект признали аварийным и небезопасным для посещения. В нацпарке напомнили, что башня была возведена в Сочи в 1936 году по распоряжению Иосифа Сталина.

- Башня работает с ограниченным доступом для туристов. Ежедневно сотрудники контролируют ее техническое состояние, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

На объекте показа была проведена независимая строительно-техническая экспертиза для определения фактического состояния конструкций и элементов. Специалисты использовали лазерный дальномер, приборы ультразвукового и электромагнитного действия. Экспертиза показала, что башня находится в ограниченно-работоспособном техническом состоянии. Эксперты рекомендовали разработать проектную документацию для капитального ремонта объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Сочи для туристов открыли ночные экскурсии на башню Ахун.