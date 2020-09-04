В Краснодаре из-за фейерверка загорелось поле в микрорайоне Гидрострой

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В Краснодаре в микрорайоне Гидрострой горит поле, площадью 100 квадратных метров. По предварительным данным причиной пожара стал неудачно запущенный фейерверк.

- В 20:28 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре на улице Невкипелого. В 20:29 к месту вызова были направлены подразделения МЧС России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

В 20:35, когда огнеборцы прибыли на место ЧП, огонь охватил 100 квадратных метров открытой территории. На месте работает 3 отделения пожарных.

На место направлен сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю для установления причин и всех обстоятельств пожара.