В Сочи проводят конкурс на лучшее имя для котенка леопарда

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В Сочи проходит конкурс «Назовём котёнка вместе». Он объявлен в рамках информационно-событийного марафона «Друзья переднеазиатского леопарда».

- Котенок родился 4 июля. Пол малыша будет определен во время первой вакцинации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Напомним, что летом в Сочи в Центре восстановления леопарда на Кавказе у пары леопардов появился детёныш.

- После завершения приёма заявок, жюри выберет из полученных вариантов 10 самых лучших, по их мнению имен. В течение 10 дней, с 21 по 30 сентября в нашем официальном в Instagram- будет объявлено народное голосование. Участник, чье предложенное имя наберёт наибольшее количество лайков, станет победителем, именно так и назовут маленького леопарда, - уточнила представитель пресс-службы нацпарка.

Ранее «Комсомолка» писала, что котенка леопарда, который недавно родился в Сочи, сняли на видео.