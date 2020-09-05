Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 5 сентября увеличилось на 90

Фото: администрации края.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей. Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 5 сентября выросло на 90 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 205 новых случаев COVID-19.

- За сутки в России полностью выздоровели 5 379 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за сутки выписаны 56 пациентов.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 18 сентября. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется также режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Также это правило касается тех, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний и серьезных недугов.