Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 сентября 2020 года: в Краснодаре за сутки заболели 43 человека

Фото: администрации края.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания COVID-19. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 5 сентября 2020 года.

За последние сутки число зараженных выросло на 90. C начала пандемии зарегистриовано 11654 случая.

- В Краснодаре за сутки заболели 43 человека, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе по Краснодарскому краю. - В Сочи положительных результатов на новую инфекцию получено 11.

В Красноармейском районе зафиксировано пять новых случаев заражения, в Крымском, Выселковском и Белореченском – четыре, в Кущевском – 3.

В Геленджике, Новороссийске, а также в Темрюкском, Каневском и Гулькевичском районах по двое заболевших.

- По одному случаю инфицирования зафиксировано в Северском, Абинском, Лабинском, Калининском, Курганинском и Динском районах, - добавляют в оперштабе региона.

Как стало известно, всего от коронавируса излечились 9540 пациентов, за последние 24 часа выписаны с выздоровлением 56 человек.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», за минувшие сутки скончались два человека.

- 35 человек сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ, – сообщили в министерстве здравоохранения региона. - Еще 5 пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной оксигенации в краевой больнице №1.