Спортсменки из женской гандбольной «Кубани» заразились коронавирусом

Фото: whckuban.ru

Спортсменов коронавирус не обошел стороной. Список заболевших внова пополнился. На этот раз инфекцию выявили у спортсменок краснодарского гандбольного клуба «Кубань».

- У двух игроков клуба предварительно подтвержден положительный результат исследования на COVID-19, - сообщают в пресс-службе клуба.

О том, как протекает болезнь неизвестно, однако по правилам заразившихся и всех, кто с ними контактировал, отправляют на карантин.

- Согласно предписанию краевого Роспотребнадзора, гандболистки и тренеры команды отправлены на 14-дневную самоизоляцию, - уточняют в клубе.

Через несколько дней им проведут повторное исследование. Однако до матча девушек смогут допустить лишь при наличии трех отрицательных тестов.

Пока же все ближайшие домашние игры «Кубани» перенесены. Не сыграют 5 сентября гандболистки с майкопским АГУ-«Адыиф», не встретятся и с «Уфой-Алисой» 9 сентября.

Не ясно и то, как ситуация скажется на выступлении краснодарской команды на международной арене. В соответствии с жеребьевкой «Кубань» 10 октября должна встретиться со шведским клубом «Луги».