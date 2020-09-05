В Анапе полицейские нашли водителя скутера, проехавшего по пляжу к морю

Фото: instagram.com/omvd_anapa

На Черноморском побережье многие предпочитают ленивый отдых, но порой это переходит все границы. На один из пляжей Анапы на скутере заехал мужчина. Расстаться со своим двухколесным транспортом он не мог - пройти к морю пешком не захотел. К воде нарушитель спокойствия проехал по дорожке для пешеходов, чем сильно возмутил других отдыхающих.

- Снимавшая происходящее на камеру девушка несколько раз сделала ему замечание. Но молодой человек никак не отреагировал и продолжал двигаться в сторону моря, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Анапе.

Позже ролик появился в соцсетях и вызвал большой резонанс. Вскоре им заинтересовалась полиция, которая нашла мужчину. Как выяснилось, герой видео - житель Анапы. С его слов, он ехал на пляж искупаться, при этом никому не мешал. Правоохранители, правда, так не считают.

- На мужчину составлен материал, его передадут по подведомственности для принятия окончательного решения, - добавляют в УМВД по Анапе.