Прямой эфир проекта #НапишиКондратьеву посмотрели 24 тысячи жителей региона

Фото: kubnews.ru

На Кубани проект #НапишиКондратьеву впервые объединил аудитории пяти ведущих СМИ в регионе. В их числе «Кубань24», «Кубанские новости», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и телекомпания «Краснодар».

- Прямой эфир прошел на нескольких площадках в сети: Инстаграме, Ютюбе, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, - сообщили организаторы.

Темой первого стрима стал анализ предложений с сайта napishikondratyevu.ru. Эфир вели директор Краснодарского филиала АО ИД «Комсомольская правда» Дмитрий Михеев и главный редактор газет «Аргументы и факты - Юг» Фатима Шеуджен. Руководители СМИ рассказали, как решаются вопросы, которые подняли жители края. Общее число зрителей на всех площадках превысило 24 тысячи человек.

Ранее «Комсомолка» писала, что власти Кубани анонсировали прямой эфир для предпринимателей, пострадавших из-за коронавируса.