Под Новороссийском капитана сухогруза оштрафовали за нарушение режима границы

Фото: fleetphoto.ru

Сухогруз «BERAT» с флагом Панамы при следовании зашел во временно опасный для плавания район под Новороссийском. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Капитан танкера нарушил режим государственной границы Российской Федерации, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по региону.

За свою неосмотрительность капитану пришлось понести ответственность. На него составили материалы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ («Нарушение режима Государственной границы России»). Ему придется заплатить штраф.

- С начала года аналогичные правонарушения в акваториях Черного и Азовского морей совершили более 40 иностранных и российских судов, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по региону.

Общее количество наложенных штрафов составило около 2 миллионов рублей.