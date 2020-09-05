Sochi Jazz Festival из-за коронавируса проведут под открытым небом

Фото: sochijazz.com

Из-за режима повышенной готовности, который действует на территории Краснодарского края, проведение массовых мероприятий запрещено. Табу наложено на любые концерты с участием более 100 человек. Но все-таки Роспотребнадзор решил сделать исключение. Международный фестиваль Игоря Бутмана Sochi Jazz Festival провести разрешили, правда, с соблюдением некоторых требований.

В частности, мероприятие, которое станет уже одиннадцатым по счету, в этом годе пройдет в формате «open-air».

- Выступления запланированы на улице Навагинской и площади Флага, а основные вечерние концерты состоятся в «Фестивальном», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинской администрации.

По традиции на ежегодный музыкальный фестиваль приедут известные российские джазмены. 25 сентября с оркестром маэстро Игоря Бутмана на сцену «Фестивального» выйдут Лариса Долина и Валерий Сюткин.

- Там же 26 сентября состоятся концерты певицы Fantine и Сергея Мазаева, - добавляют в мэрии курорта.

Во время фестиваля будет организована и образовательная программа. Так, на протяжении трех дней в сочинском училище искусств и музыкальной школе пройдут мастер-классы от именитых участников «Sochi Jazz Festival». – Бесплатные концерты на площади Флага откроют известные в стране джазовые коллективы из Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы и Сочи, – рассказал директор фестиваля Роман Христюк. - Они пройдут 24 и 25 сентября.

Полная программа мероприятий здесь.