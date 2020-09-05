В Краснодаре объявили экстренное предупреждение из-за непогоды

Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Ранее синоптики предупредили, что на регион надвигается циклон, который принесет долгожданную прохладу. Из-за ожидающейся непогоды в Краснодаре объявили экстренное предупреждение.

- Днем и до конца суток 5 сентября, а также в течение 6 сентября на территории города ожидаются сильные ливни с грозой, градом, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Кроме того, возможно шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду.

По словам спасателей, вероятны подтопления территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, а также резкие подъемы уровней рек.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям города оставаться во время стихии дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем.

- В случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы, - советуют спасатели.

Если произойдет ЧС, то звоните по телефону 112 или 8 (861) 268-64-40.