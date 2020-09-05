На Кубани установили новый прожиточный минимум

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В Краснодарском крае установили новый прожиточный минимум по данным на второй квартал 2020-го. На Кубани эта величина равняется 11397 рублям, что на 592 рубля больше уровня предыдущих трех месяцев.

- Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 12298 рублей, для пенсионеров – 9375 рублей, и для детей – 11114 рубля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

В краевом Минтруда пояснили, что прожиточный минимум меняется каждые три месяца. Его величина опирается на цены на еду, товары и услуги, а также на расходы по обязательным платежам.

Показатель прожиточного минимума используется для оценки размера социальной поддержки населения.

Напомним, в первом квартале 2020 года величина прожиточного минимума в крае составляла 10805 рублей на душу населения, 11675 рублей – для трудоспособного населения, 8943 рублей – для пенсионеров, 10398 рублей – для детей.