На Черноморском побережье прогнозируют чрезвычайный уровень пожароопасности

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На Кубани продлено экстренное предупреждение по пожароопасности. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- С 6 по 8 сентября местами в крае и на Черноморском побережье на отрезке от Анапы до Новороссийск сохранится высокая пожароопасность 4-5 класса, - говорят в краевом ГУ МЧС.

Спасатели напоминают жителям и гостям Анапы и города-героя, что разводить костры запрещено. Кроме того, нельзя разжигать костры на приусадебных участках, вблизи лесных массивов.

- Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой, - добавляют спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина запустил фейерверк и устроил пожар. За это ему грозит наказание. Если сумма ущерба превысит 250 тысяч рублей, то его могут отправить на исправительные работы или даже за решетку.