В Сочи спасатели вытащили из задымленной квартиры двухлетнего ребенка и его родителей

Фото: ЮРПСО МЧС России.

Этот инцидент произошел ранним утром 5 сентября в Сочи. В 03:50 сотрудникам МЧС поступила информация о том, что на улице Тоннельной в пятиэтажном доме горит одна из квартир. Требовалась помощь не только в тушении огня, но и эвакуации жильцов.

Дело в том, то вспыхнуло жилье на третьем этаже. Черные клубы дыма стали подниматься вверх, из-за этого в квартирах стали задыхаться люди.

- Из задымленного помещения на пятом этаже мы эвакуировали семейную пару, это 37-летние мужчина и женщина, а также их двухлетний малыш, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. - На них надели средства индивидуальной защиты, после чего вывели на улицу.

Угроже их жизни нет.

- После этого спасатели помогли пожарным расчетам в ликвидации очагов возгорания, проливке горящих конструкций, - добавляют в ЮРПСО МЧС России.