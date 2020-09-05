В Краснодарском крае начался конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!»

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае стартовал конкурс «Лидеры Кубани – движение вверх!». Он проходит третий год по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

К участию приглашают представителей всех субъектов Южного федерального округа. Регистрация проходит на сайте проекта с 4 по 30 сентября включительно. Конкурсанты смогут получить рекомендации от экспертов и личный план развития, а также узнать о своих точках роста. На очных этапах они встретятся с первыми лицами и топ-менеджерами крупнейших корпораций региона.

– Конкурс открывает новые возможности для региона, – сказали в управлении кадровой политики администрации края. - Потому что энергия и ответственность участников проекта определят скорость и качество инновационного развития Юга России.

Лауреатов и победителей проекта ждет стажировка в крупнейших частных и государственных организациях. Кроме того, лидеры конкурса смогут лично проконсультироваться с топ-менеджерами крупнейших компаний, а также выдающимися государственными деятелями.

- Кроме того, предусмотрены премии в размере 500 тысяч рублей на обучение в ведущих вузах страны, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.