Новые жертвы коронавируса в Краснодарском крае: 5 сентября скончались еще две женщины

У большинства погибших коронавирус был сопутствующим заболеванием. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Краснодарском крае выявили еще 90 зараженных. Кроме того, зарегистрировано два летальных исхода - скончались женщины.

Как стало известно, 70-летнюю жительницу Крымского района госпитализировали в местную ЦРБ с жалобами на слабость, одышку и высокую температуру.

- Пенсионерка скоропостижно скончалась. У нее были коронавирусная инфекция и двусторонняя очагово-сливная пневмония (это самая опасная форма заболевания. При ее развитии воспаление захватывают несколько сегментов или даже долю легкого - Авт.), - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом министерстве здравоохранения. - Кроме того, женщина страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Еще одна смерть зарегистрирована в Ленинградской ЦРБ. Сюда госпитализировали 73-летнюю жительницу Каневского района. У нее повысилась температура, появились слабость, ей было трудо дышать.

- Компьютерная томография показала у нее двухстороннюю полисегментарную пневмонию, а анализ на COVID-19 оказался положительным, - говорят в оперштабе региона.

У пациентки были сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Кроме того, она перенесла инсульт.

Напомним, с начала пандемии в регионе погиб 191 человек с COVID-19.