В Краснодаре начали строительство аллеи на Петра Метальникова

Фото: krd.ru

Совсем скоро краснодарцев будет радовать новая аллея на улице Петра Метальникова. На участке от Московской в сторону Ростовского шоссе работает строительная техника.

- Создание зеленой зоны будут вести поэтапно, - уточняют в мэрии Краснодара. - Сейчас идут работы по вертикальному планированию территории. Этот этап завершат в конце сентября. Дальше выполнят выравнивание и замещение грунта.

Следующим этапом станет прокладка коммуникаций, монтаж ливневой системы, электромонтажные работы.

Лишь потом строители начнут озеленение и монтаж зон благоустройства - уложат тротуарную плитку, установят лавочки, урны и арт-объекты.

- Завершить работы планируют в конце 2020 года, - говорят в администрации города.

На новой аллее появятся около 400 деревьев и тысячи кустарников, среди которых жимолость, бересклет, бирючина, спирея и кизильник. Кроме того, здесь высадят более тысячи многолетних растений (эхинацея, мискантус и другие). Все растения будут разных цветов.

- Вместо дорожных ограждений используют живую изгородь из бирючины, - добавляют в мэрии города.