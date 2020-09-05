В Горячем Ключе неделю ищут пропавшего грибника

Фото: "Лизы Алерт".

В Горячем Ключе разыскивают пропавшего мужчину. 66-летний Квашук Николай Петрович ушел 30 августа в лес за грибами в районе села Хребтовое. Прошло уже больше недели, но до сих пор о нем нет никаких вестей.

С просьбой помочь родственники мужчины обратились к поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» в Краснодарском крае. Сейчас волонтеры рассылают ориентировку пропавшего.

- Приметы мужчины: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, - говорят волонтеры.

В день пропажи он надел камуфляжные футболку и штаны, а также черную обувь. С собой у Николая Петровича был рюкзак, спальник и пенка.

Если у вас есть хоть какая-то информация о месте нахождения мужчины, звоните по телефону 112 или 8-800-700-54-52.