Гнев неба: Фото и видео сильной грозы впечатлили жителей Краснодарского края

Гроза в Тимашевском районе. Фото: Виталий КАРНАУХ

О том, что на регион надвигается непогода, метеорологи вместе со спасателями предупреждали заранее. Циклон, который пришел в край, уже принес долгожданные дожди в некоторые районы. Согласно сервису Яндекс.погода, ливень сейчас идет в Ейском, Славянском, Северском районах, а также в Архипо-Осиповке. А в Тимашевском районе природа устроила показательные «выступления» в небе.

Темные тучи повисли над районом с самого утра. А затем в небе стали слышны раскаты грома и сверкать молнии.

Непогода заставила жителей достать мобильные телефоны, чтобы запечатлеть стихию. Снимки и видеозаписи выходили красочными. А все благодаря тому, что молнии сверкали невероятно часто - по несколько разрядов в минуту.

Совсем скоро непогода накроет и остальные районы региона. Напомним, в Краснодаре действует экстренное предупреждение.