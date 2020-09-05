В Краснодаре устраняют последствия сильного ливня

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Непогоду в Краснодаре ждали долго. После засухи, которая продолжалась несколько недель, горожане смогли вздохнуть. Ливень на данный момент серьезных подтоплений не вызвал. Вода лишь на нескольких улицах.

- Две спецмашины ликвидируют локальные подтопления по Бульвару Строителей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города. - Еще две по улице Российской на участке от Ягодина до Пригородной.

При необходимости количество водооткачивающих вакуумных машин увеличат до 20.

Ситуацию в городе мониторят не только дежурные Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, но и диспетчеры ЕДДС.

В случае локальных подтоплений, звоните по телефону: 8 (861) 214-33-36.

Напомним, в Краснодаре продолжает действовать экстренное предупреждение по непогоде. Оно продлится до вечера 6 сентября. По словам спасателей, возможны подтопления территорий и сельхозугодий, населенных пунктов, а также резкие подъемы уровней рек.