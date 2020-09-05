За прививкой от гриппа - в машину: В Краснодаре 7 сентября заработают мобильные пункты

Рассказываем, где сдалать прививку от гриппа бесплатно в Краснодаре 2020. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители кубанской столицы в понедельник, 7 сентября, могут сделать прививку от гриппа... в машине. В городе заработают два мобильных пункта, где будут бесплатно ставить вакцину. Кареты скорой помощи появятся на Главной городской площади и в сквере имени Жукова напротив администрации края.

Принимать всех желающих мобильные пункты будут с раннего утра и до вечера. Чтобы поставить прививку от сезонной инфекции, нужен только паспорт.

Перед самой процедурой, которая займет 10-15 минут, человека осмотрит врач. Он измерит артериальное давление и температуру тела. После вакцинации выдадут прививочный сертификат.

К слову, Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют в этом году сделать прививку от гриппа всем.

- Я вела статистику по первой тысяче заболевших и умерших от Covid-19 в крае людям, - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Гречаная. - Выяснилось, что в прошлом эпидсезоне никто из них не делал прививку от гриппа.

По словам эпидемиолога, вакцина от гриппа поддерживает общий иммунитет. Так что при встрече с коронавирусом организм будет более защищенным.