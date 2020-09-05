Фестиваль «Казачьи зори над Лабой» пройдет в новом формате

Так фестиваль проводили в прошлом году. Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края

Коронавирус внес коррективы в жизнь кубанцев. Из-за действующего режима повышенной готовности в крае запрещены различные массовые меропрития. Фестиваль «Казачьи зори над Лабой», который устраивают с 2007 года, решено провести в новом формате.

- Из-за пандемии массового праздника не будет, - говорят в администрации региона. - В прямом эфире на онлайн-площадках Курганинского культурно-досугового центра будет транслироваться возложение цветов к памятнику Клары Лучко.

Участие в церемониии примет народный ансамбль казачьей песни «Зори над Лабой».

– Актеры театра и кино Анастасия Макеева, Ирина Медведева и Михаил Мамаев, приезжавшие на фестиваль в прошлые годы, поздравят жителей города и района, записав видеообращение, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве культуры региона.

Увидеть любимых артистов можно будет в официальных аккаунтах курганинского кинотеатра «Победа» в соцсетях.

- А еще на онлайн-площадках кинотеатра расскажут об истории фестиваля, представят фотографии прошлых лет, - добавляют в минкультуры края.