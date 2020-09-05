В Новороссийске спасатели помогли выбраться собаке из выгребной яме

Фото: Алексей Одеров

Этот инцидент произошел на одном из городских кладбищ в Новороссийске. Жители, пришедшие прибраться на могилах родственников, услышали жалобный стон. Как выяснилось, собака скулила из выгребной ямы общественного туалета.

По всей видимости пес случайно провалился в яму, а выбраться самостоятельно не смог. Люди пытались ему помочь, но тщетно, потому вызвали на помощь спасателей.

Фото: Алексей Одеров

- Очевидцы позвонили в 112, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Спасатели выехали на место и при помощи удавки подцепили, а затем вытащили пса.

К счастью, он не пострадал. Собаку напоили водой.

Ранее сообщалось, что в Сочи спасли от гибели ежа-альбиноса. Жить зверек будет в парке «Южные культуры». Там для него уже строят отдельный «апартаменты» - в вольере кроха сможет чувствовать себя комфортно.