Девушки устроили фотосессию в море во время грозы в Анапе

Молнии в крае сверкают весь день. Фото: Виталий КАРНАУХ

Непогода весь день в крае показывает свой нрав. В различных районах региона льет дождь и сверкают молнии. Пока одни снимают на мобильники стихию, другие устраивают фотосессию на ее фоне.

Две девушки решили сделать снимок, купаясь в море в Анапе. В тот самый момент, когда был снят кадр, на заднем плане сверкнула молния. К счастью, моделям повезло - они не пострадали. Однако спасатели просят не рисковать жизнью ради шикарного снимка.

- Нельзя купаться во время грозы. Желательно, чтобы рядом с вами вообще не было реки, пруда или озера, - напоминают жителям и гостям курорта. - Помните, что вода - отличный проводник тока, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от нее.