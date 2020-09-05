В Краснодаре временно изменится схема движения трамваев № 2 и № 4

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7 и 9 сентября в краевом центре запланировали капитальный ремонт трамвайного полотна. Обновлять его будут по улице Захарова.

- Специалисты КТТУ полностью заменят рельсо-шпальную решетку, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации.

Работы будут идти вечером, поэтому «двойка» и «четверка» проследуют по измененному маршруту. Жителей города просят быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут.

КОНКРЕТНО

Трамвай № 2 после 21:50 от конечной остановки поедет по улицам Коммунаров, Гоголя до «Ж/д вокзала Краснодар-I».

Время отправления последних вагонов по привычному маршруту 7 и 9 сентября от улицы Декабристов - в 21:36, от Индустриальной - в 22:20.

Трамвай № 4 после 21:35 от Тюляева отправится улицам Коммунаров, Офицерской и Колхозной до остановки «40-летия Победы».

Последние вагоны по привычному маршруту 7 и 9 сентября отправятся от Комсомольского микрорайона - в 21:19, от Индустриальной - в 22:19.