Погода 6 сентября 2020 в Краснодаре: на город снова обрушится ливень

На Краснодар снова обрушится дождь Фото: Евгения ХИЛЬКО

Похоже, ливни, которые зарядили 5 сентября в Краснодаре, рассчитывают еще «погулять» в столице Кубани. Погода 6 сентября 2020 в Краснодаре обещает быть дождливой. По прогнозам синоптиков, с 10 часов утра и весь день будет поливать с неба.

- До 18:00 6 сентября ожидаем дождь с грозой, временами ливни и град, - рассказали «КП»-Кубань» в кубанском Гидрометцентре. - А температура воздуха днем не будет подниматься выше 25 градусов тепла.

Но не только Краснодар будет поливать, на территории всего региона прогнозируют ливни с градом и шквалистым ветром.

- Рабочая неделя в регионе тоже начнется с дождей, - пояснили синоптики. - На участке от Джубги до Сочи в понедельник прогнозируем сильный ливень с грозами.

А тем временем в МЧС советую соблюдать меры безопасности.

- Рекомендуем проявлять бдительность, следить за прогнозом погоды, - говорит начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов. - Силы и средства готовы к действия по предназначению.

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О циклоне, который надвигается на регион, жители Кубани знали - синоптики предупредили заблаговременно. Ливень начал идти с самого утра. Как и обещали метеорологи, осадки пройдут неравномерно. Так, например, в Краснодаре дождь подтопил проезжую часть на нескольких улицах, водооткачивающая техника быстро справилась с задачей. А вот на Анапу природа выплеснула всю свою ярость (продолжение)