Прокуратура завела на главу Брюховецкого района девять административных дел

Владимир Мусатов - глава Брюховецкого района. Фото: администрация Брюховецкого района

В Брюховецком районе Кубани прокуратура проверяла, как соблюдают различные законы. Подняли все документы как в районной администрации, так и прошерстили отделение судебных приставов по Тимашевску и Брюховецкому району.

- В ходе проверки выяснилось, что в отделении судебных приставов допускается волокита и нарушение сроков совершения исполнительных действий при исполнении исполнительных производств об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

Если перевести это на более понятный язык, получается, что приставы не спешили исполнять решение суда об обеспечении сирот жильем. И таких фактов было несколько.

- По данным фактам в адрес руководителя краевого УФССП вынесено представление об устранении нарушений закона, - пояснили в краевой прокуратуре. – А также в целях устранения нарушений в отношении главы Брюховецкого района возбуждено 9 дел об административных правонарушениях за «неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Кроме того, прокуратура оштрафовала главу Брюховецкого района Владимира Мусатова на 90 000 руб.

А в отношении заместителя начальника отделения судебных приставов по Тимашевскую и Брюховецкому району возбуждено уголовное дело. Именно у этого человека на исполнении находились дела о взыскании двух штрафов на общую сумму 33 000 рублей.

- Но он не принял мер к их исполнению. А виновные лица не были наказаны из-за того, что срок, вынесенный судом, истек, - пояснили в прокуратуре. - По данному факту возбуждено уголовное дело за халатность.