На Кубани 18 тыс. человек уже привили от гриппа

Уколоться можно и в мобильном пункте Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани на несколько недель раньше стартовала прививочная кампания. Население прививают от гриппа. В Краснодаре, например, получить укол можно не только в поликлинике по месту жительства совершенно бесплатно, но и в мобильных пунктах, который развернулись у администрации кубанской столицы и в сквере им. Жукова.

Прививочная кампания стартовала несколько дней назад и уже есть первые итоги.

- Уже 18 000 жителей Кубани привились от гриппа, - сообщили в минздраве Краснодарского края. - Первыми вакцинацию проходят врачи, учителя, люди с хроническими заболеваниями и те, кому уже за шестьдесят. Своевременная вакцинация помогает предотвратить заболевание гриппом у 80-90% детей и взрослых.

На прошлой неделе в край пришли свыше 360 тыс. доз вакцин. Скоро в регион поступит еще столько же доз отечественной вакцины. Всего в регионе планируют уколоть от гриппа 60% населения.

Кстати, заработали мобильные пункты, в которым можно привиться от гриппа, и в Сочи, Армавире, Новороссийске и Геленджике.