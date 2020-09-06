На Кубани за сутки подтверждено 93 новых случая коронавируса

В крае 93 новых заболевших

Оперштаб Краснодарского края обнародовал последние данные по заболеваемостью коронавиурсом в регионе. По данным на 6 сентября на Кубани зарегистрировано 93 случая инфицирования.

- Женщин среди заболевших больше – 53, а мужчин – 37, - сообщил оперштаб. – Больше всего больных в Краснодаре - 41 человек. Среди них и двое детей, одному 6 лет, второму – 12.

На втором месте по заболеваемости – Сочи. На курорте обнаружено 9 заболевших. В Ейском районе и Крыловском – по пять инфицированных. Четыре человека слегли с коронавирусом в Горячем Ключе. Двое больных в Геленджике, Новороссийске, а также же в Белореченском, Северском, Крымском, Каневском, Кущевском, Павловском, Динском и Тихорецком районах.

По одному заболевшему в Абинском районе, а также в Калининском, Красноармейском, Апшеронском, Курганинском, Туапсинском, Тбилисском, Усть-Лабинском и Староминском.

- Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 000 населения – 206,9, - сообщили в оперштабе. - За последние сутки выздоровели 30 человек. На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 37 человек. На ЭКМО – 5 пациентов.