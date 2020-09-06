Банки Кубани начали давать отсрочку по кредитам для аграриев

Сельхозпроизводители смогут получить отсрочку по кредитам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае для аграриев разработали программу, по которой они могут получить отсрочку по льготным кредитам. Это уже можно сделать, банки края начали принимать заявки от сельхозпроизводителей.

- Погода в этом году принесла нам немалые убытки, и наши аграрии нуждаются в помощи, - говорит министр сельского хозяйства Кубани Андрей Коробка. - И они могут на нее рассчитывать. Банки уже начали принимать заявки по пролонгации льготных кредитов.

Так аграриям дается отсрочка по платежам на весь следующий год. Причем получить ее могут как те, кто взял краткосрочный кредит, так и инвестиционный.

Те, у кого небольшой срок кредита, смогут на год продлить время пользования займом. Кроме того, субъекты малого предпринимательства смогут перенести платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита истекает в 2020 году.

Те же, кто взял инвестиционный займ, могут получить отсрочку и по процентам, и по основному долгу.