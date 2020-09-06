Ливень в Краснодаре 6 сентября 2020: 20 машин готовы откачивать воду с улиц города

Техника дежурит на улицах Краснодара. Фото: администрация Краснодара

Ливень в Краснодаре 6 сентября 2020 начался примерно в 10 часов утра, как и предупреждали синоптики.

- Дождь с грозой прогнозируем до 18:00 6 сентября, - пояснили «КП»-Кубань» в региональном Гидрометцентре. - А температура воздуха днем не будет подниматься выше 25 градусов тепла.

Краснодар заливает уже второй день. Непогода обрушилась на столицу Кубани 5 сентября, были подтоплены улицы Российская, 40 лет Победы и ряд других.

Всю ночь наготове была водооткачивающая техника. Она ждет своего часа и 6 сентября.

- Если дороги затопит, к дежурству на улицах краевого центра приступят 20 водооткачивающих машин, - рассказали в администрации Краснодара. - В первую очередь, спецтехника будет направлена для дежурства на участки улично-дорожной сети, где подтопления возникают периодически, а также при поступлении заявок от горожан.

А периодически топит район Вишняковского рынка, центр Краснодара и часть улиц в Прикубанском округе. А жителей города просят звонить по номеру 112 и сообщать, в какой район необходимо прислать машину для откачивания воды.

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