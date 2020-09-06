Умер директор «СОУД – Сочинские выставки» Юрий Захарченко

Юрий Захарченко. Фото: www.soud.ru

В Сочи умер директор и основатель «СОУД – Сочинские выставки» Юрий Захарченко. 31 августа ему исполнилось 80 лет. Причина смерти известного деятеля Сочи пока не сообщается.

Юрий Захарченко был из семьи военных, сам окончился военный вуз, увлекался историей и написал в соавторстве 7 книг. В 1985 году был демобилизован, устроился на гражданку. Работал главным инженером сочинской нефтебазы. А в 1991 году открыл в Сочи собственную фирму, которая сначала называлась «Юг», а потом ее переименовали в ЗАО «СОУД – Сочинские выставки». На базе компании на курорте проходят все крупные выставки и мероприятия.

Похоронят Юрия Захарченко в Сочи.