На Кубани скончались два человека с коронавирусом

От коронавируса в крае умерло два человека

На Кубани от коронавируса скончались еще два человека. Таким образом, число летальных случаев (по данным на 6 сентября) составляет 193.

- 26-летнего жителя Кропоткина увезли в больницу с коронавирусом и тут же подключили к аппарату ИВЛ. Но спасти его не удалось, мужчина умер от двусторонней полисегментарной пневмонии. Он также страдал сахарным диабетом, - говорят в оперативном штабе Кубани.

Другая жертва коронавируса - 73-летняя женщина из Новороссийска. Она лежала в больнице в Крымске. И кроме COVID-19 у нее еще были болезни сердца и гипертония.

По данным на 6 сентября, в крае заболели коронавирусом 93 человека. Больше 30 пациентов находится на аппаратах ИВЛ, пятеро человек подключены к ЭКМО.

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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за новостями о коронавирусе в Краснодарском крае. 6 сентября 2020 года число заболевших вновь увеличилось. По последним данным регионального оперативного штаба, COVID-19 обнаружен у 93 человек. Всего же с начала пандемии зарегистрировано 11747 случая заражения, в том числе у 788 детей (продолжение)