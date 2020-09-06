В массовом ДТП под Ейском 4 человека погибли, 7 пострадали

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария случилась на трассе Ейск-Краснодар. Сообщение о ДТП поступилось в полицию Щербиновского района.

- По предварительным данным, в ДТП столкнулись 4 автомобиля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Установлено, что один из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, вызвав цепную реакцию.

В итоге случилась массовая авария, в которую попали четыре автомобиля.

- 4 человека погибли, 7 пострадали, - говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Двоих ( мужчину и ребенка) доставили в больницу станицы Старощербиновской, остальных увезли в ЦРБ Ейска. Всего на месте ДТП оказалось 11 человек, среди них 3 несовершеннолетних. В данный момент их осматривают врачи.