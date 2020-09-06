Ростовское предприятие судится с «Юг Times» из-за материала трехлетней давности

Предварительные слушания по иску одного ростовского агроконцерна к краснодарскому изданию «Юг Times» прошли в Кущевском суде.

Агропредприятие судится из-за материала, в котором, по сведениям адвокатов, содержатся сведения, порочащие деловую репутацию концерна. Сам текст был опубликован в 2017 году. Статью журналисты «Юг Times» написали после того, как побывали на круглом столе для аграриев, организованном министерством сельского хозяйства Кубани. В публикации, как и на самом круглом столе, шла речь о конфликте между кубанскими аграриями и ростовским агроконцерном. И тогда же предлагались и пути выхода из ситуации, в том числе через суд. По словам адвоката, в публикации «Юг Times» воспроизведены мнения руководителей организаций, высказанные ими на круглом столе. При этом собственных оценок ситуации издание не дает.

- Слушание в суде началось с ходатайства адвоката об отводе судьи на основании того, что дело принято к рассмотрению с нарушениями, а ответчики не являются жителями Кущевского района. Суд не нашел оснований для отвода судьи, - сообщает «Юг Times». - После этого адвокат выступил с ходатайством о выделении требования концерна «Покровский» к «Юг Times» в отдельное производство и передаче дела в арбитражный суд Краснодарского края. Суд удовлетворить этой ходатайство отказался, посчитав, что право выбора подсудности в данном случае принадлежит истцу.