Прогноз погоды в Анапе: 7 сентября на курорт могут обрушиться смерчи

Ливень в Анапе

Непогода, которая обрушилась на Краснодарский край еще 5 сентября, не собирается сдавать позиции. В регионе сообщили о шквалистом усилении ветра и сильных ливнях и на 7 сентября.

Под удар стихии может попасть Анапа и все побережье Черного моря.

- Ночью в отдельных районах Кубани прогнозируем сильный дождь, град, шквалистое усиление ветра 20-22 м/с, - рассказали в Гидрометцентре Краснодарского края. – В том числе и в Анапе. А ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха на участке от Анапы до Джубги - 24-29 тепла.

А управление гражданской обороны и защиты населения Анапы даже разослало экстренное предупреждение.

- 7 сентября на участке от Анапы до Сочи имеется опасность формирования смерчей над морем, - говорится в сообщении. - Обращаясь к жителям и гостям курорта, управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности. Руководителям предприятий и организаций предпринять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последствия ливня в Анапе 6 сентября 2020: спасатели откачивают воду с улиц и дворов

Осадки в городе уже прекратились. На места подтоплений направлена муниципальная техника для откачки воды (читайте также)

Ливень в Анапе 6 сентября 2020: курорт плывет второй день Анапу и пригород заливает уже второй день.

Мощный ливень обрушился на курорт 5 сентября, улицы города поплыли, машины встали в пробках. Но и на следующий день Анапа держала удар стихии. Ливень в Анапе 6 сентября 2020 ударил еще сильнее. Особенно залило курортный поселок Витязево. Тут улицы превратились в море (продолжение)

Девушки устроили фотосессию в море во время грозы в Анапе

Непогода весь день в крае показывает свой нрав. В различных районах региона льет дождь и сверкают молнии. Пока одни снимают на мобильники стихию, другие устраивают фотосессию на ее фоне (продолжение)