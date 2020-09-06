На Кубани в пожаре погибла женщина, Следком проводит проверку

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Пожар в одной из комнат частного дома на улице Народной в станице Полтавской Красноармейского района вспыхнул в ночь на 6 сентября.

Спасателей вызвали соседи, когда увидел полыхающий дом. Пожарные огонь потушили, а когда зашли в сгоревшую комнату, нашли тело 30-летней местной жительницы, которая накануне пришла в гости к хозяину дома.

Сгоревший дом. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

- Предварительной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении, - пояснили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи проводят доследственную проверку по данному факту, а еще назначили пожаротехническую и судебно-медицинскую экспертизы. Также им предстоит выяснить, где в момент пожара был владелец дома.