В Краснодаре пьяный водитель попал в ДТП и устроил драку со стрельбой

Это случилось в Музыкальном микрорайоне Краснодара 6 сентября. Во дворе на улице Сергея Есенина столкнулись несколько автомобилей. И на место ДТП вызвали гаишников.

- Прибывшие на место сотрудники ДПС установили, что водитель «Приоры» допустил столкновение с двумя автомобилями марок Ниссан и Шкода, после чего ушел с места аварии, - рассказал сайту «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Когда сотрудники ГИДББ оформляли аварию, в нескольких метрах от места аварии началась потасовка. Дрались трое мужчин, а потом один из них достал пистолет и стал стрелять.

Когда к ним подошли полицейские, двое участников драки дали деру. Убегая один из них направил в сторону дэпээсника пистолет.

- Сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, правонарушитель выбросил травмат на землю и убежал, - пояснил Коноваленко. А остальных участников драки задержали.

Когда полиция стала выяснять все, оказалось, что один из задержанных – и есть виновник аварии на улице Есенина. Ему 27 лет и он в это день был пьян. Но сел за руль не своего автомобиля. То есть машина не принадлежит ему. Ее владелец – второй из задержанных.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность стрелка, проводятся необходимые мероприятия по его задержанию. Травматический пистолет изъят, - пояснил Коноваленко.