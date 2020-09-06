Эвакуировали 400 человек: в Геленджике в отеле случился пожар

Пожар потушили в отеле Геленджика Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за чего именно загорелась подсобка в одном из крутых отелей Геленджика, будут выяснять эксперты. Но когда сработала пожарная сигнализация, всех постояльцев гостиницы эвакуировали.

- Сообщение о пожаре на улице Революционной поступило в 18:54 6 сентября, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - К месту вызова направлены подразделения геленджикского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Когда сотрудники МЧС приехали, выяснилось, что горит подсобное помещение в 15 квадратных метров. Всех тут же эвакуировали. В общей сложности на улицу ввели 400 человек.

В 19:07 пожар локализовали, а через восемь минут полностью потушили. Никто не пострадал.