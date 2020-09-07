В Новороссийске ликвидировали последствия ливня

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Мощный ливень обрушился на Новороссийск 6 сентября около четырех часов вечера. На город вылилась двухмесячная норма осадков. С таким потоком воды просто не успевали справляться городские ливневки, поэтому на улицах образовалось море.

- За 8 часов выпало 93 мм осадков. Это почти в два раза превышает месячную норму. Из них 21 мм обрушился ливнем буквально за полчаса, - такую информацию дает Гидрометеобюро Новороссийска.

Весь вечер специальные службы работали в городе, чистили ливневки и восстанавливали движение. Потоки воды заполонили улицы Героев Десантников, Сакко и Ванцетти, Элеваторную, наиболее сложным участком оказался район памятника «Самолёт».

- Тонущим автомобилистам помогала спецтехника городских служб: служба спасения, техника пожарных, ЖКХ, управления ГО и ЧС, полиция и казачество. В настоящее время дорожное движение восстановлено, - написал на своей странице в Instagram мэр города Игорь Дяченко.

Глава Новороссийска призвал жителей при ухудшении погодных условий без острой необходимости не выходить из дома и не выезжать на автотранспорте.