Сфера соцобслуживания Кубани признана одной из лучших в России

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Качество соцуслуг в России проверяют уже пять лет. В рейтинге участвуют школы, больницы, театры, библиотеки, комплексные центры социального обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов и другие учреждения. В этом году независимая экспертиза оценила качество оказания услуг организациями социального обслуживания региона на 100 баллов.

- Учреждения социального обслуживания Краснодарского набрали в среднем 100 баллов. Экспертную оценку прошли все 158 краевых организаций, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Работа сферы соцобслуживания оценивалась по доступности информации об организации, комфортности условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг, их доступность для инвалидов. А также учитывались доброжелательность, вежливость работников организаций.

- На Кубани проводили соцопрос. Анкетирование провели среди 35 тысяч получателей социальных услуг. Все предложения учтены и войдут в план по устранению недостатков, - добавили в краевом Минтруда.