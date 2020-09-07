Появилось видео поисков пропавшей туристической группы с детьми в Сочи

Фото: краевое ГУ МЧС

Накануне туристы из Твери отправились из поселка Эсто-Садок к озеру, которое находится в районе Роза Пик. В составе группы находились восемь школьников в возрасте от 9 до 16 лет и трое взрослых-сопровождающих. На связь все перестали выходить уже вечером. Родители забеспокоились и сообщили об этом спасателям. Поиски начались со вчерашнего дня. Но уже вторые сутки об отдыхающих ничего неизвестно.

- 11 человек в горах Сочи ночью искали на квадроциклах. Утром на поиски детей и сопровождающих отправились спасатели, они пешком прочесывают местность. Также к поискам привлекли спасателей на вертолете и лошадях, они осматривают труднодоступные территории, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В МЧС показали кадры поисков группы из 11 туристов. На видео видно, как спасатели ведут поиски пропавших туристов с детьми.